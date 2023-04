Dader steekpartij Duisburg nog op de vlucht, één slachtoffer in levensgevaar

De verdachte die gisteravond vier mensen neerstak in een sportschool in Duisburg is nog steeds op de vlucht. De politie is naar aanleiding van getuigenverklaringen op zoek naar een mannelijke dader tussen de 25 en 35 jaar.

Drie van de vier slachtoffers zijn ondertussen buiten levensgevaar, één van hen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie in Essen laat in een verklaring weten dat het gaat om vier mannen van 21, 24, 24 en 32 jaar. Zij zijn nog niet door de politie gehoord.

Veel onduidelijkheid

Rond 17.40 uur viel een man vier mensen aan in de kleedkamer van de fitnessstudio, waarschijnlijk met een groot mes of een machete. Na de aanval werd een grootschalige politieactie opgetuigd, waarbij meer dan honderd agenten en scherpschutters werden ingezet.

Het lijkt er niet op dat het gaat om een willekeurige aanval, zegt de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, maar hij lichtte dat niet verder toe. De politie wil nog niets kwijt over een mogelijk motief van de dader.