Het is tien jaar na 'de dag die je wist dat zou komen'

Componist John Ewbank werd overladen met kritiek en hij kreeg zelfs bedreigingen op sociale media. Hij zou de melodie niet zelf hebben bedacht: die was volgens velen identiek aan het liedje 10.000 Reasons van de Britse christelijke zanger Matt Redman. De melodie deed mensen ook denken aan het thema van de film Shrek en aan een Japans panfluitliedje. Een dag nadat het lied was uitgebracht trok Ewbank het terug vanwege die stroom aan negatieve reacties.

Maar de ontvangst was verre van enthousiast. Vooral bepaalde zinsneden werden hevig bekritiseerd. Naast zinnen als "de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier" waren er passages als "door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan", "als je ooit je weg verliest" en "water ... we leggen het droog".

Er stonden verschillende stijl- en grammaticale fouten in, componist John Ewbank zou de melodie niet zelf hebben bedacht en tienduizenden mensen ondertekenden een petitie om het terug te trekken. We hebben het over het Koningslied, dat vandaag precies tien jaar bestaat. Oftewel: tien jaar na de dag die je wist dat zou komen.

Ook aan talkshowtafels werd het lied met de grond gelijk gemaakt. Taalkundige Wim Daniëls fileerde zo'n beetje elke regel van het lied aan tafel bij Pauw & Witteman. "Je kunt over elke zin wel vallen. Hier is alles misgegaan wat er mis kan gaan", zei hij destijds. Hij noemde de tekst "van lagereschoolniveau".

En er werden persiflages en alternatieve Koningsliederen gemaakt. Zo kwamen André van Duin, Henny Huisman en RTL Boulevard met een eigen versie.

Toch opgevoerd

Twee dagen nadat Ewbank het inmiddels omstreden lied had teruggetrokken, besloot het Nationaal Comité Inhuldiging - dat het initiatief had genomen - om het zangstuk toch als officieel lied voor de inhuldiging van de koning te gebruiken. Ook dat ging niet zonder slag of stoot.

Het idee was om het lied in het hele land door zangkoren te laten opvoeren. In Limburg en Drenthe werd het niet ten gehore gebracht door gebrek aan belangstelling. In Utrecht bleek de vergunning niet in orde te zijn en in Overijssel verving een dj het koor.

De dirigent van het kinderkoor in Zeeland wilde niet dat kinderen het lied zouden zingen vanwege de vele taalfouten. Uiteindelijk werd het opgevoerd door een Belgisch koor.

Zielig voor Ewbank

De koning zelf hield zich op de vlakte over het Koningslied. Hij zei het verstandig te vinden om zich er niet over uit te laten, maar betreurde de controverse.

Recent blikte Willem-Alexander er nog eens op terug in de podcast Door de ogen van de Koning, in gesprek met Edwin Evers. Hij zei het "zielig" te vinden voor John Ewbank. "Het is één van onze allerbeste liedjesschrijvers. Hij heeft een fantastisch repertoire. Het idee was fantastisch. Zeker om samen te werken op zo'n moment van samenbinding. En dat zo'n lied dan zo'n splijtzwam wordt, is onterecht naar degenen die daarmee bezig zijn geweest."

Zelf zet de koning het lied overigens niet op. "Ik heb het nog wel een paar keer gehoord."

In deze video blikken we terug op tien jaar koningschap van Willem-Alexander: