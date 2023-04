Raster onder stroom moet grutto's Groningen beschermen tegen zwemmende vossen

In een polder in natuurgebied de Onlanden, net ten zuiden van de stad Groningen, wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier om vossen bij grutto's en andere broedende weidevogels vandaan te houden. Het gaat om een drijvend raster dat onder stroom wordt gezet.

"Vorig jaar hadden we hier dertig broedende grutto-paartjes", zegt veldcoördinator Jaap van Gorkum van het Collectief Groningen West bij RTV Noord. "Daarvan hebben maar één of twee paartjes jongen groot gebracht. Op camerabeelden hebben we gezien dat de rest voor een groot deel door vossen is opgegeten."

Het gaat al heel lang slecht met de grutto in Nederland. Er zijn nog ongeveer 25.000 paartjes over van de 170.000 die er ooit waren. Vaak wordt dat de boeren verweten: zij maaien hun land te vroeg in het seizoen, waardoor de broedende weidevogel geen beschutting meer heeft.

Ruzie met de buurman

Maar in de Onlanden is de vos dus het grootste gevaar, zegt Van Gorkum. Net als vorig jaar is een deel van de Onnerpolder daarom afgeschermd met een raster van zes draden. Het raster is verbonden met zonnepanelen en accu's die ervoor zorgen het onder stroom staat.

Nieuw is dat het Collectief Groningen West (een samenwerkingsorganisatie van boeren en burgers) in de vaart ook een drijvend raster heeft geplaatst. Over 800 meter loopt een 'open' draad over blauwe drijvers. "Vossen houden niet van zwemmen", weet Van Gorkum. "Maar als het moet doen ze het wel, hebben we op camerabeelden gezien. Dus nu proberen we ze op deze manier te weren."

Het gaat om een experiment, benadrukt de veldcoördinator. Uit de beelden van vorig jaar blijkt dat sommige vossen zelfs door het raster heen braken. "Kennelijk namen ze een schok voor lief"', zegt hij. "De druk is ook groot. Op sommige momenten tellen we hier twintig vossen, dat zijn er best veel. Kennelijk kiezen ze dan liever voor een schok dan voor ruzie met de buurman. Vorig jaar bestond het raster uit vijf draden, nu uit zes. We hopen dat dit beter werkt. En we hebben dus die draad in de sloot."