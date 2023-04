Heineken vindt koper voor Russische tak en wacht op toestemming

Heineken heeft een koper gevonden voor de Russische tak van het bedrijf. Wie die wil kopen en voor welke prijs maakt de bierbrouwer nog niet bekend.

Het bedrijf wacht op goedkeuring door de Russische autoriteiten. "Als we toestemming krijgen, zullen we meer details delen over de koper en de overeenkomst", meldt Heineken bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

De bierbrouwer kreeg dit jaar veel kritiek op zijn activiteiten in Rusland. Het bedrijf had een jaar geleden gezegd uit Rusland te zullen vertrekken vanwege de oorlog met Oekraïne, maar bracht daarna nog allerlei nieuwe producten op de Russische markt.

Heineken bood in maart excuses aan voor de onduidelijkheid. Volgens het bedrijf was er tijd nodig om een koper te vinden en moesten er in de tussentijd nieuwe producten worden gelanceerd om het omvallen van de Russische tak te voorkomen. Dan zouden er 1700 mensen werkloos zijn geworden.

De verwachting van het bedrijf was al dat in de eerste helft van 2023 een koper zou worden gevonden.

Minder bier

Heineken maakte vanochtend bekend dat er 3 procent minder bier is verkocht in de eerste drie maanden van het jaar. De omzet steeg daarentegen met ruim 9 procent, doordat de prijzen zijn verhoogd. Volgens Heineken zijn die prijsverhogingen nodig vanwege de inflatie.

In de eerste drie maanden maakte Heineken onderaan de streep 403 miljoen euro winst, dat is iets minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.