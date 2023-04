Netflix gaat in meer landen het delen van accounts tegen

Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat een account van Netflix delen niet meer mogelijk is. De streamingdienst kijkt al langer naar een aanpassing, waarbij je bijvoorbeeld een extra huishouden kan toevoegen bij een hoger maandbedrag. Vorig kwartaal introduceerde Netflix dit 'betaald delen' al in vier landen en er gaan er snel meer volgen.

Doordat gebruikers hun account delen loopt het bedrijf naar eigen zeggen veel geld mis. Mensen kunnen binnen een account aparte profielen aanmaken, waardoor het delen makkelijk gaat.

In Canada, Nieuw-Zeeland, Spanje en Portugal kon je de afgelopen maanden een account al niet meer delen. Daar moeten abonnees een hoofdadres opgeven, zodat Netflix gebruikers van buitenaf in de gaten kan houden. Voor 7,99 dollar per maand (7,29 euro) kan je een extra adres toevoegen. In Latijns-Amerika probeerde het bedrijf dit al eerder uit en die proef was succesvol, vond Netflix.

De streamingdienst zag het aantal abonnees dalen bij het aankondigen van het nieuws, maar vervolgens liep dat wel weer op. Uiteindelijk vindt het platform het dus waard. "In Canada bijvoorbeeld, dat wij inschatten als een betrouwbare voorspeller voor de VS, is het aantal betalende abonnees groter dan voorheen", laat het bedrijf weten.

Komend kwartaal wordt de mogelijkheid om accounts te delen verder beperkt, onder meer in de Verenigde Staten. Of het ook in Nederland gaat gelden is nog niet bekend, maar een woordvoerder zegt wel dat dat in de toekomst zeker zal gebeuren. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog niet bekend.

Goedkoper abonnement met advertenties

Netflix pakt niet alleen de gedeelde accounts aan, maar er ligt ook een plan voor een goedkoper abonnement. De kijker krijgt dan advertenties te zien, waardoor de prijs omlaag kan.

In de VS is dit al een succes, volgens Netflix. Daar zou deze nieuwe abonnementsvorm beter lopen dan het normale abonnement. Ook hiervan is het niet bekend wanneer het naar Nederland komt.

Verder probeert het platform met andere streamingdiensten te concurreren met nieuwe seizoenen van hitseries als Outer Banks, You en Ginny & Georgia en nieuwe series zoals The Night Agent en The Glory.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Netflix een omzetstijging van 4 procent heeft behaald in vergelijking met een jaar geleden. De winst daalde wel met bijna 20 procent. Ook de groei van het aantal abonnees nam flink af in vergelijking met een jaar geleden.