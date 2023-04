Bayern München blijft ook na trainerswissel onrustig: 'Dit hoort bij de club'

Ook Andries Jonker, bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, was niet verrast toen Nagelsmann de laan uit werd gestuurd. "Dit hoort bij Bayern, dit gebeurt af en toe. Het is een club waar je moet winnen. Als je niet wint, komt er onrust. Je kan alleen niet altijd winnen, maar het is inherent aan het karakter van de club."

Bayern verloor weliswaar de koppositie in de Bundesliga aan Borussia Dortmund, maar de club uit München zat nog in de beker en de Champions League en een overwinning op Dortmund zou alweer genoeg zijn om de leiding in de competitie te heroveren.

Eind maart werd trainer Julian Nagelsmann onverwacht de laan uitgestuurd. Voormalig Bayern-spits Roy Makaay kan het ontslag wel begrijpen. "Ik was net zo verrast als iedereen, maar het enige wat ik gezien heb, is dat ze in de competitie een ruime voorsprong weggaven en een punt achterstonden op Dortmund."

Het loopt even niet zo soepel bij Bayern München. De Duitse landskampioen verloor vorige week de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Manchester City met ondubbelzinnige cijfers: het werd 3-0 voor de Engelsen . Een dreun die niet op zich lijkt te staan; het is onrustig aan de Säbener Strasse.

De club schorste Mané voor de wedstrijd tegen Hoffenheim van afgelopen weekeinde. Dat duel in de eigen Allianz Arena eindigde in een teleurstellend gelijkspel, maar de schade bleef beperkt omdat concurrent Dortmund evenmin drie punten kon bijschrijven.

Na een belangrijke zege op Dortmund ging het echter van kwaad tot erger in München. Eerst was er het bekerverlies tegen Freiburg en vorige week gingen de Zuid-Duitsers er hard af tegen City, waarna Sadio Mané ook nog een klap uitdeelde aan ploeggenoot Leroy Sané.

Makaay: "Door de zege op Dortmund staan ze weer voor. Ik heb vier jaar bij Bayern gespeeld en weet dat het een club is die een beslissing neemt als dat nodig is", aldus 'das Phantom'.

Uli Hoeness was veertig jaar lang een prominent gezicht bij Bayern, eerst als algemeen directeur, daarna als president. In 2019 nam Herbert Hainer het stokje over. Twee jaar geleden werd voorzitter Karl-Heinz Rummenigge na bijna twintig jaar vervangen door Oliver Kahn. Ondertussen kreeg Hasan Salihamidzic, die sinds 2017 technisch directeur is in München, ook een bestuursfunctie.

Veel fans van Bayern wijzen inmiddels richting het bestuur en dat is niet zo gek. Er heeft de afgelopen jaren een ingrijpende wisseling van de wacht plaatsgevonden in de top van de club.

Twee jaar geleden besloot Hansi Flick, die een seizoen eerder nog de Champions League won met Bayern, te stoppen als hoofdtrainer. Hij werd bondscoach, maar in zijn laatste maanden bij de 'Rekordmeister' werd al gesproken van een machtsstrijd tussen hem en Salihamidzic. Het deed toen al de wenkbrauwen bij veel fans fronsen.

Prijzen

Volgens Makaay is er met Kahn en Salihamidzic aan het roer helemaal niet zo veel veranderd. "In mijn tijd is er ook kort na de winterstop een trainer ontslagen. Het gebeurt over het algemeen niet heel snel, maar ook Niko Kovac werd al vroeg voor Hansi Flick ingeruild. De druk is altijd groot, want er wordt gewoon geacht dat er prijzen gewonnen worden."

Van een aardverschuiving in het bestuur was ook geen sprake volgens de voormalig topspits. "In de laatste twee jaar van Rummenigge liep Kahn al mee om het stapje voor stapje over te nemen. Bij Bayern zijn oud-spelers vaak bij de organisatie betrokken en deze heren zijn geleidelijk in hun posities gerold."