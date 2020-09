Teambaas Wolff over tijdstraffen Hamilton: 'Ik ga geen schuldige aanwijzen'

Het ging zondag na de race in Sotsji echter alleen maar over de twee tijdstraffen die Lewis Hamilton tien extra seconden kostten bij een pitstop. Voor de WK-leider was daarna de race verloren.

Hamilton, die bij een zege op gelijke hoogte zou zijn gekomen met recordhouder Michael Schumacher (91 overwinningen), kreeg twee tijdstraffen omdat hij tot twee keer toe een proefstart had gemaakt op een plek waar dat niet mocht. Al tijdens de race reageerde Hamilton verbolgen.

"Waar staat dat ergens in de regels?", riep hij over de boordradio. En na de race was zijn woede ook nog geenszins bekoeld. "Bullshit, hier is nog nooit iemand voor gestraft", zei hij.

Vage regels

"De illegale proefstart was geen fout van het team of de coureur", hield Wolff na de race vol. "Het is raar dat je tijdens de race een straf krijgt voor iets wat voor de race gebeurd is. We moeten leren van onze fouten en dat gaan we doen. De regels rond de proefstarts zijn vaag. Er staat nergens vermeld wat de juiste plek is. Er staat bij mijn weten niets in over stoppen in de fast lane. Het is gewoon niet duidelijk."