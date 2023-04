Ongerichte reclame voor online kansspelen vanaf 1 juli verboden

Ongerichte reclame voor online gokken is vanaf 1 juli niet meer toegestaan. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming had al eerder aangekondigd dat er een verbod zou komen. Maar de eerder genoemde ingangsdatum van 1 januari haalde hij niet. Met het verbod komt hij tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer,

Vanaf 1 juli zijn radio- en tv-reclames en reclame-uitingen op bijvoorbeeld bushokjes niet meer toegestaan. Het verbod is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico's van online kansspelen. De markt voor online gokken is anderhalf jaar geleden gelegaliseerd en er zijn veel zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen daarvan, zoals verslaving.

24 jaar en ouder

Reclame via internet, gerichte advertenties en directe mailings blijven onder strenge voorwaarden toegestaan. De aanbieders van kansspelen moeten kunnen aantonen dat zeker 95 procent van de reclame mensen van 24 jaar en ouder heeft bereikt. En als er reclame wordt getoond, moeten mensen kunnen aangeven dat ze die niet willen zien.

Zoals Weerwind al had aangekondigd, gaat ook sponsoring door online gokbedrijven onder het verbod op ongerichte reclame vallen. Maar voor bestaande contracten komt een overgangstermijn. Voor sponsoring van tv-programma's en evenementen loopt die tot 1 juli volgend jaar, voor sponsoring van sportclubs tot 1 juli 2025.