Gestopt als speelster, direct een nieuwe baan: Van der Gragt technisch manager AZ

Stefanie van der Gragt wordt met ingang van volgend seizoen de technisch manager van AZ Vrouwen. De 101-voudig Nederlands international beëindigt na het WK van deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland haar carrière als speelster.

De Heerhugowaardse keert met deze stap terug naar de club waarmee ze in seizoen 2009-2010 landskampioen werd en een jaar later de beker won. Van der Gragt debuteerde in het AZ-shirt in de Champions League, toen de club het op 30 september 2009 opnam tegen Brøndby IF. Ook liep Van der Gragt vorig seizoen als trainer al enige tijd stage bij AZ O16.

Eerst nog even knallen

Van der Gragt verwacht met haar vriendin binnenkort een tweede kindje. Ze maakt het seizoen af bij haar huidige werkgever, het Italiaanse Internazionale, en kan na het WK van 20 juli tot 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland terug in Nederland alle aandacht aan haar gezin besteden.

De nu 30-jarige verdedigster kwam na AZ onder andere uit voor Ajax en de Europese grootmachten Bayern München en FC Barcelona. Met de Spanjaarden wist ze vier jaar geleden zelfs de finale van de Champions League te bereiken.

Wereldwijd netwerk

Robert Eenhoorn, Algemeen Directeur van AZ, is verguld met de komst van Van der Gragt: "Met het aantrekken van Stefanie hebben we een hele belangrijke slag geslagen."