Gouden Oranje van 2017 verdampt: 'Nederland gaat Van der Gragt missen'

"Nederland gaat Stefanie missen", denkt 77-voudig international Kika van Es. "Ze is zo'n fijn mens en heeft zo'n positieve invloed op de sfeer. Dat merk je ook op het veld. Ze is vertrouwenspersoon en sterkhouder tegelijk. En ze geeft altijd alles, altijd 100 procent." "Tijd voor nieuwe uitdagingen", gaf de 30-jarige Van der Gragt, die in haar loopbaan kampte met verschillende blessures, als reden. "Na de zomer kan ik terugkijken op een geslaagde carrière waarin ik alles heb meegemaakt wat ik mee wilde maken als profvoetballer." Kinderwens Van der Gragt verwacht met haar vriendin binnenkort een tweede kindje. Ze maakt het seizoen af bij haar huidige werkgever, het Italiaanse Internazionale, en kan na het WK van 20 juli tot 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland terug in Nederland alle aandacht aan haar gezin besteden. Van Veenendaal stopte op 32-jarige leeftijd. De doelvrouw gaf als reden "te weinig plezier" te beleven en "leuke dingen buiten de sport" te willen ondernemen. En Van Lunteren was pas 29 toen ze vorig jaar stopte. "Ik wil meer tijd met mijn gezin gaan doorbrengen en mij gaan richten op een maatschappelijke carrière", legde ze uit. Genoemde redenen kom je niet of nauwelijks tegen in het mannenvoetbal. "Bij vrouwen is het nu eenmaal anders", zegt Van Es, de linksback van 2017. "Op deze leeftijd komen vrouwen met een kinderwens voor een keuze te staan. Ten eerste kan je bij zwangerschap nu eenmaal niet blijven doorvoetballen."

Hoe is het nu met de Europees kampioen van 2017? Basisspeelsters finale: Sari van Veenendaal (nu 33 jaar, in 2022 gestopt), Desiree van Lunteren (30, in 2022 gestopt), Anouk Dekker (36, SC Braga), Stefanie van der Gragt (30, Inter, stopt in 2023), Kika van Es (31, PSV), Jackie Groenen (28, Manchester United), Daniëlle van de Donk (31, Olympique Lyonnais), Sherida Spitse (32, Ajax), Shanice van de Sanden (30, Liverpool), Vivianne Miedema (26, Arsenal), Lieke Martens (30, Paris Saint-Germain). Invallers: Dominique Janssen (28, VfL Wolfsburg), Mandy van den Berg (32, PSV), Renate Jansen (32, FC Twente)

Van der Gragt, Van Veenendaal en Van Lunteren zijn niet de eersten van de gouden EK-selectie die andere prioriteiten stellen. Reservedoelvrouw Angela Christ zette al een jaar na het EK in 2018 op 29-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Ook zij koos voor haar privéleven en haar maatschappelijke loopbaan. Financiën Naast het gezinsleven spelen ook financiën een grote rol in het feit dat vrouwen eerder stoppen met voetbal. Niet alle clubs hebben een goede financiële regeling voor een zwangerschap. Sara Björk Gunnarsdottir werd begin 2021 zwanger en verhuisde tijdelijk terug naar IJsland. Daarop besloot haar club Olympique Lyonnais haar loon niet meer te betalen tot het moment dat ze terugkeerde bij haar club. Gunnarsdottir vocht de inkomstenderving dit jaar met succes aan bij de FIFA. Olympique Lyonnais moest de oud-speelster alsnog 82.000 euro aan achterstallig salaris betalen. "Bij PSV en de andere Nederlandse topclubs is dat nu goed geregeld in de CAO", zegt Van Es. "Het verschilt per club."

