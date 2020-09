Zaak-Nicky Verstappen: gaat Jos B. eindelijk praten?

Rechtbanktekening Jos B - ANP

De familie Verstappen hangt vandaag aan de lippen van verdachte Jos B.: zal hij eindelijk iets verklaren over wat er in de zomer van 1998 is gebeurd met hun zoon Nicky? "Ze denken dat hij dat niet gaat doen", zegt Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de familie. "Zijn hele proceshouding wijst daar tot nu toe op. Hij tergt hen daarmee, tart hen." Verdachte Jos B. houdt sinds zijn aanhouding twee jaar geleden de kaken stijf op elkaar. Daardoor is bij de start van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vandaag het mysterie rond de dood van Nicky Verstappen nog onopgelost. De kans is klein dat tijdens deze rechtszaak duidelijk wordt wat er in die laatste uren is gebeurd met het 11-jarige jongetje. Jos B. is niet verplicht om te spreken, zwijgen is zijn recht.

Nicky Verstappen was in de zomer van 1998 op kamp op de Brunssummerheide. Hij verdween uit zijn tent en werd anderhalve dag later dood gevonden in een dennenbosperceeltje, 1200 meter verderop. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk wat er met hem is gebeurd. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij misbruikt is en om het leven is gebracht, maar dat is niet onomstotelijk vastgesteld. Wel werden er dna-sporen gevonden, sporen die twintig jaar later van Jos B. blijken te zijn.

Het dna-materiaal van Jos B. is op meerdere plekken gevonden, op en in de onderbroek van Nicky en op zijn lichaam. Het gaat om contactsporen, zoals speeksel, huidschilfers en haren. Het koppelt B. aan Nicky, maar het zegt verder niks over seksueel misbruik of een mogelijke doodsoorzaak. "De sporen liegen niet, maar ze vertellen ook niet het hele verhaal", zegt het Openbaar Ministerie. De enige die kan verklaren hoe het dna-materiaal daar terecht is gekomen, is Jos B. zelf. Zwijgen is een recht Het enige dat Jos B. zegt, is dat hij niets met de dood en het seksueel misbruik van Nicky Verstappen te maken heeft, verder beroept hij zich op zijn zwijgrecht. Een fundamenteel recht, zo legt hoogleraar strafrecht Lonneke Stevens uit: "Het is er om verdachten te beschermen tegen een enorm overheidsapparaat en ongeoorloofde druk. We willen niet dat er valse bekentenissen onder druk worden afgelegd." De grote vraag is of Jos B. veroordeeld zal worden zolang hij zwijgt. Naast het dna-bewijs heeft hij de schijn tegen. Hij verdween spoorloos toen het grote dna-onderzoek begon, er is kinderporno bij hem gevonden en hij heeft een pedofiel verleden. Ook was hij een paar uur nadat Nicky dood werd gevonden op de Brunssummerheide en verklaarde hij daar later wisselend over.

Veroordeling? Het wordt spannend of de rechter hem gaat veroordelen, vertelt hoogleraar Stevens: "Ook al zegt je gezond verstand dat het niet anders kan dan dat hij er wat mee te maken heeft, dat moet je heel precies kunnen bewijzen. Als dat niet lukt, dan is het onvermijdelijk een vrijspraak." Peter R. de Vries heeft wel een verklaring voor de zwijgzaamheid van B.: "Als hij gaat praten, dan praat hij zich vast." Toch is De Vries hoopvol gestemd. "We kunnen niet aannemen dat het dna van Jos B. op de binnenkant van de onderbroek van Nicky Verstappen is gewaaid toen Nicky op de Brunssummerheide liep, dat is onmogelijk. Jos B. geeft daarvoor geen verklaring. En ik denk dat de optelsom van alle factoren voldoende is om hem te veroordelen." Peter R. de Vries is altijd zeer betrokken geweest bij de zaak. Een shirt in zijn werkkamer herinnert hem daar aan.

