'Deutschlandticket' ook geldig op trajecten in Twente

Het nieuwe, goedkope 'Deutschlandticket', waarmee vanaf volgende maand in heel Duitsland kan worden gereisd, wordt ook geldig op trajecten van en naar Hengelo en Enschede. De provincie Overijssel betaalt de kosten. Het gaat om de verbindingen tussen Hengelo en Bielefeld, Enschede en Dortmund en Enschede-Münster.

Het Deutschlandticket is een abonnement waarmee voor 49 euro per maand onbeperkt in heel Duitsland kan worden gereisd per trein, bus, tram of metro. Voor reizen met de intercity of de hogesnelheidstrein ICE moet wel een apart kaartje worden gekocht. Het Deutschlandticket is de opvolger van het '9 euro-ticket' dat vorig jaar zomer drie maanden werd aangeboden en is verkocht aan meer 50 miljoen mensen, Duitsers en toeristen.

Op de trajecten Hengelo-Bielefeld, Enschede-Dortmund en Enschede-Münster reizen nu al veel Nederlanders die in Duitsland werken en Nederlandse en Duitse studenten die in Nederland studeren. De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman denkt dat het grensoverschrijdend verkeer met de trein nog zal toenemen als de reis goedkoper wordt. "Als we kijken naar de impact die het heeft op de economie, het makkelijk kunnen gaan van de ene naar de andere plek over de grens, dan is dat een mooie impuls", zegt hij bij RTV Oost.

Mooie testcase

Het succes van het 9 euro-ticket vorig jaar inspireert Boerman om de portemonnee te trekken. Hij wil niet zeggen hoeveel geld Overijssel ervoor uittrekt. "Natuurlijk kost het de provincie iets. Maar we denken dat de toename van het aantal reizigers dat ruimschoots zal goedmaken. Ik zeg dat niet zomaar, dat hebben we al ervaren. Afgelopen zomer hebben we met het 9 euro-ticket gewerkt. We zagen dat het reizigersaantal enorm toenam. Dat was een mooie testcase."

Voor Boerman is het met goedkoop reizen op de drie treintrajecten niet afgelopen; hij hoopt dat ook het busvervoer over de grens aantrekkelijker wordt. Regiovervoerder Arriva heeft al gezegd onderzoek te doen naar nieuwe busverbindingen tussen Twentse steden en steden in Duitsland.

Het Deutschlandticket is al te koop, maar pas vanaf 1 mei te gebruiken.