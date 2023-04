Zenuwen en woede om FIFA-examen: voetbalmakelaars blokken vandaag in Jaarbeurs

Tot hun grote woede en ontzetting moeten duizenden zaakwaarnemers uit de voetballerij vandaag terug de schoolbanken in. Ze worden op initiatief van wereldbond FIFA onderworpen aan een pittig examen, waarbij ze strijden voor hun toekomst als spelersmakelaar. Het betreft een verplicht examen voor alle zaakwaarnemers die na 2015 zijn begonnen. Wereldwijd zijn er al ruim 6.500 aanmeldingen voor de toets, waarvan zo'n 160 in Nederland. Om 10.00 uur start het examen in de Utrechtse Jaarbeurs. Daar worden de agenten onderworpen aan een twintigtal pittige vragen over de FIFA-reglementen. Geen appeltje-eitje Dat de hartslag hoog zal zijn in de Jaarbeurs, zoveel is zeker. Uit eerdere proefexamens bleek dat het slagingspercentage amper twintig procent was. Met name het stampen van een vijfhonderd pagina's tellend boekwerk vol Engelstalige FIFA-regels blijkt een beproeving.

Binnen de zaakwaarnemersgemeenschap wordt het nieuwe examen dan ook niet met gejuich ontvangen. Afgelopen maandag eiste ProAgent, de belangenorganisatie voor Nederlandse makelaars, dat het examen geschrapt werd. Volgens de agenten is het examen van de FIFA "onevenredig" en "misplaatst", maar bovenal schadelijk voor sommige carrières en bedrijven die afgelopen jaren met bloed, zweet en tranen zijn opgebouwd. Op 10 mei wordt een uitspraak verwacht in deze zaak. Daarbij is er een kans dat alle examens ongeldig worden verklaard, maar het kan ook betekenen dat veel voetbalmakelaars (die hun examen niet halen) hun spelers niet meer officieel bij mogen staan. FIFA ruziet met zaakwaarnemers Onder voorzitterschap van president Gianni Infantino heeft de FIFA de aanval geopend op voetbalmakelaars. De bond meent dat er te veel geld uit transfers wegvloeit naar een wirwar aan agenten en tussenpersonen. Om uitspattingen in zaakwaarnemersland te beteugelen, wil Infantino de reglementen aanscherpen en de lat verhogen om agent te kunnen zijn. Vanaf nu krijgen zaakwaarnemers elk jaar twee kansen om via dit examen hun licenties te behalen. Voor degenen die woensdag niet aanwezig zijn of voor de test zakken, is er op 20 september een mogelijkheid om te herkansen.

Gat in de markt Veel bureaus zagen hun kans schoon in de ontstane paniek. Het nieuwe FIFA-examen blijkt een gat in de markt. Voor honderden euro's werden bijeenkomsten, cursussen en oefentoetsen aangeboden om de slagingskansen voor de deelnemers te verhogen. Ook werden 'How to pass the Football Agent Exam'-boeken online aangeboden tegen betaling.