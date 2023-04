Chipmachinemaker ASML ziet omzet bijna verdubbelen

Chipmachinefabrikant ASML blijft groeien. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte de chipmachinemaker een omzet van 6,7 miljard euro. Vorig jaar was dit nog 3,5 miljard. De winst was ongeveer 2 miljard euro, bijna drie keer zoveel als een jaar eerder.

De omzet en winst waren hoger dan het bedrijf had verwacht. Dat komt volgens ASML doordat systemen eerder bij klanten zijn geïnstalleerd dan vooraf was gedacht.

De chipmachinemaker heeft nog een wachtrij aan bestellingen met een waarde van zo'n 39 miljard euro. Uit de cijfers van de laatste maanden bleek wel dat het aantal bestellingen afneemt.

Restricties China

De afgelopen maanden was er voor ASML veel onzekerheid over nieuwe extra exportbeperkingen richting China. Inmiddels is duidelijk geworden dat het zeer waarschijnlijk alleen zal gaan om de nieuwste variant van een ouder type machine, de zogenoemde DUV (deep ultraviolet).

Hoewel nog altijd onduidelijk is wat de financiële impact van de restricties zal zijn, gaat ASML ervan uit dat die meevalt. Details komen naar verwachting voor de zomer. Er is nog wel onzekerheid over wat er gaat gebeuren met lopende onderhoudscontracten.

Voor de allernieuwste machines van het bedrijf, van het type EUV (extreem ultraviolet), geldt al enkele jaren een exportverbod naar China.