128 verwaarloosde koeien in beslag genomen bij boer in Utrecht

Bij een boer in de provincie Utrecht zijn maandag 128 verwaarloosde koeien in beslag genomen. Vijf dieren waren er zo slecht aan toe dat ze door een dierenarts zijn afgemaakt, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Veel runderen waren kreupel en hadden direct medische zorg nodig. Ze stonden in een dikke laag mest en de hygiëne was niet in orde. De veehouder is door de politie aangehouden omdat hij een inspecteur van de NVWA bespuugde en bedreigde.

Op het bedrijf zijn elf kalveren en zo'n dertig schapen achtergebleven, omdat er volgens de inspecteurs op dit moment geen reden was om die mee te nemen.

Niet voor het eerst

De 128 in beslag genomen koeien zijn meegenomen naar een opvanglocatie. Daar worden de dieren verzorgd op kosten van de veehouder. Als de boer de rekening van de opvang betaalt en kan laten zien dat hij weer goed voor zijn dieren kan zorgen, is er een kans dat hij de koeien weer terugkrijgt.

Het is niet de eerste keer dat de veehouder in de fout gaat met de verzorging van zijn dieren: het bedrijf was al eens onder verscherpt toezicht gesteld. Daar kwam begin 2021 een eind aan, maar de afgelopen maanden kwamen opnieuw meldingen binnen dat de zorg voor de dieren te wensen overliet.