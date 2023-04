Waar komt wielersurprise Healy vandaan? Valt hij Pogacar ook aan in Waalse Pijl?

Hij was in de achtervolging op de Sloveen, maar die had ogenschijnlijk voordeel van de auto van koersdirecteur Leo van Vliet die voor hem reed en hem even uit de wind leek te houden. Dat zorgde na afloop voor veel ophef .

Vandaag rijdt Healy in de Waalse Pijl (met de iconische finish op de Muur van Hoei) weer tegen Pogacar, de tweevoudig winnaar van de Tour de France die hij afgelopen zondag niet van de winst in de Gold Race kon houden.

Wie is de Ier? Waar komt hij vandaan? Twee vragen die zich aandienen. "Ik verwachtte dit succes nog niet", zegt de 22-jarige renner. "Want het grote doel is de Giro d'Italia. Ik ben nog steeds aan het ontdekken wat voor rijder ik ben."

Een week geleden reed Ben Healy nog redelijk anoniem rond in het wielerpeloton. Maar na twee ijzersterke optredens - tweede in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race - en een rel houden nu ook giganten als Tadej Pogacar rekening met hem.

Hij is dan ook niet boos, zegt hij. "Hopelijk gebeurt het gewoon niet meer in de toekomst en leert men ervan."

Maar de zege had er volgens Healy niet ingezeten. Of de auto van koersdirecteur Van Vliet uiteindelijke winnaar Pogacar nou wel of niet uit de wind had gehouden. "Dat had de uitslag van de race niet veranderd", is de Ier stellig.

"Ik heb in het verleden een tijdje met Pidcock getraind en gekoerst", legt Healy uit. "En ik voelde dat hij wat moeite had. Toen ben ik gedemarreerd, om zeker te zijn van mijn tweede plaats. Ik hou van een harde koers, als er vanaf de start hard gereden wordt. Ik word gewoon niet moe."

Pogacar bleek een klasse apart in de klassieker op Nederlands grondgebied, maar Healy wist wel knap Tom Pidcock voor te blijven. "Dat was ook voor mezelf heel verrassend. Er is voor alles een eerste keer", lacht hij.

Ben Healy reed achter Tadej Pogacar naar de tweede plaats. Dat de Sloveen even in de slipstream van de auto van koersdirecteur Van Vliet kon rijden, maakte veel discussie los. - NOS

Healy komt uit Kingswinford, een klein plaatsje in het hart van Engeland, onder de rook van Birmingham. Daar groeide hij op. Toch heeft hij een Iers paspoort. Hoe zit dat?

"Ik heb een dubbele nationaliteit, dat klopt. Ik ben opgegroeid in Groot-Brittannië, maar ik ben Iers, ik voel me Iers. Mijn vader komt er vandaan. Het voelde goed om als junior te kiezen voor de Ierse nationaliteit."

Op zijn achttiende toonde Healy al iets van zijn talent door een etappe te winnen in de Tour de l'Avenir, een hoog aangeschreven talentenkoers in Frankrijk. Twee jaar later drukte hij zijn neus weer tegen het venster door een rit te winnen in de baby-Giro: hij kwam solo over de finish in de laatste etappe.

Gewicht verloren

Sinds 2022 is Healy prof bij de EF Education-EasyPost-ploeg. Topuitslagen reed hij vorig jaar nog niet, hij bleef onder de radar. Tot dit jaar met podiumplaatsen in Spanje en Italië en zijn eerste zege eind maart, in de Grand Premio Industria.

Wat maakt het dat hij dit jaar ook bij de profs doorbreekt? "Ik heb een goede winter gedraaid. Er waren een paar dingen waar ik aan kon werken. Ik ben nu constant aan het trainen, doe vooral niet te veel. Ik ben ook met voeding bezig, heb wat gewicht verloren - dat is vooral de grote verandering die ik heb doorgemaakt."