'Consument kiest in supermarkt nu gekookte worst in plaats van rosbief'

In de supermarkt gooiden we vorig jaar minder A-merken in ons boodschappenmandje en kozen we vaker voor goedkopere alternatieven, zoals huismerken. Volgens marktonderzoeker Circana en vakblad Distrifood hebben A-merken daardoor een paar honderd miljoen euro aan omzet verloren. Ook kiezen we soms voor een ander soort product om de prijs te drukken. "Voorheen kochten Nederlanders bijvoorbeeld vooral rosbief en fricandeau, nu zijn het vaker de goedkope varianten, zoals gekookte worst", ziet Rini Emonds van Circana.

Circana en Distrifood maken elk jaar een lijst met de honderd A-merken met de hoogste jaaromzet. Hun totale omzet groeide vorig jaar nog wel met 2,9 procent, naar 100 miljard euro. Dat komt vooral door de hoge inflatie, want in aantallen verkochten deze A-merken minder artikelen. Bij elkaar geven supermarktklanten nog altijd een vijfde van hun geld uit aan de honderd grootste merken.

Er zijn meer opmerkelijke verschuivingen. Zo was Heineken jarenlang het best verkopende biermerk, maar is het nu voorbijgestreefd door Hertog Jan van brouwerij InBev. "Heinekens andere merk Amstel groeit wel", zegt Rini Emonds van Circana. "En bij InBev zien we juist weer dat Hertog Jan stijgt, maar hun andere merken Bud en Jupiler dalen." Een andere opvallende stijger in de lijst is leverworstmaker Kips, dat sinds enkele jaren ook veganistische producten maakt. "Dit merk heeft als een van de weinige merken niet alleen groei in omzet, maar ook volumegroei doorgemaakt", zegt Emonds.