Paar honderd miljoen extra voor vervoer in regio Amsterdam

Amsterdam en omliggende gemeentes willen 235 miljoen extra investeren in het vervoer in de regio. Een groot deel van het bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van elektrische bussen en de aanleg van bijbehorende laadinfrastructuur.

In 2030 moet alle openbaar vervoer in de regio Amsterdam uitstootvrij zijn. Nu is dat nog 20 procent. In de tussentijd wordt ook ingezet op rijden op biodiesel, dat volgens de vervoerregio 90 procent uitstoot scheelt.

De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma zegt dat de coronacrisis een unieke kans is om noodzakelijke veranderingen door te voeren in het verkeer en het openbaar vervoer. Behalve om verduurzaming en een betere infrastructuur gaat het ook om het toegankelijk maken van haltes voor mensen met een beperking.