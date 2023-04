Vijf gewonden bij brand in historisch pand Den Haag

Vijf mensen zijn vannacht gewond geraakt bij een brand in een monumentaal pand aan de Prinsegracht in Den Haag. De brand woedde in het trappenhuis van het gebouw in het centrum van de stad. Twee mensen die uit een raam waren gesprongen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Drie anderen hadden rook ingeademd en werden ter plaatse door ambulancepersoneel geholpen.

De brandweer ontruimde alle veertien woningen in het 17de eeuwse pand. Eén bewoner en een kat moesten met een hoogwerker via het raam worden gered. De circa dertig bewoners van de portiekflat zijn opgevangen in een café in de buurt.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners naar huis kunnen is onduidelijk. De brandweer ventileert het gebouw en controleert de woningen op de aanwezigheid van koolmonoxide. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.