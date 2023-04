Rapport: Aaron Carter in bad verdronken na gebruik Xanax en inademen gas

De Amerikaanse popster Aaron Carter is vorig jaar in zijn bad verdronken nadat hij verschillende middelen had gebruikt. Dat blijkt uit het rapport van de lijkschouwer die de doodsoorzaak heeft onderzocht.

De 34-jarige artiest, de jongere broer van Backstreet Boys' Nick Carter, werd in november dood gevonden in bad in zijn woning in de Californische plaats Lancaster. Bij de autopsie werd het rustgevende medicijn Xanax in zijn lichaam gevonden. Daarnaast werd ook het gas difluoroethane aangetroffen, volgens het rapport "een gas dat gewoonlijk wordt gebruikt in spuitbussen met luchtverfrisser". Het middel kan euforische gevoelens geven bij inademing.

De twee middelen samen zorgden ervoor dat hij onwel werd in bad en verdronk, stelt het rapport vast.

Terugval

Politieagenten hadden Carter een dag voor zijn dood nog opgezocht na een melding dat hij live op Instagram een middel had geïnhaleerd. Ze gingen weer weg nadat Carter hen had verzocht te vertrekken. De volgende dag werd hij dood in zijn badkuip gevonden door een huishoudster.

In het rapport van de lijkschouwer wordt Carter omschreven als "een beroemdheid met een verleden als het gaat om het gebruik van middelen". Hij was daardoor ook meermalen in aanraking met de politie gekomen. Hij had professionele hulp om zijn gebruik aan te pakken, maar hij zou in de periode voor zijn dood een terugval hebben gehad.

Aaron Carter werd als kind bekend in de jaren 90, met hits als I Want Candy. Hij stond ook in voorprogramma's van de Back Street Boys en Britney Spears en trad later op in diverse tv-shows, waaronder House of Carters en Dancing With the Stars.