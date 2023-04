Man gewond bij schietpartij in Rotterdam

Bij een schietpartij vlak voor de ingang van het stadion van Sparta in Rotterdam-West is vannacht een gewonde gevallen. De man werd kort na het incident binnengebracht bij het Erasmus MC.

De politie kreeg even na 01.00 uur een melding van meerdere schoten in de Huygensstraat in Rotterdam. Omwonenden zeiden zo'n vijftien schoten te hebben gehoord. Volgens de politie waren er twee auto's betrokken bij de schietpartij, die na het schieten wegreden. Meerdere andere auto's liepen schade op. De gewonde man die naar het ziekenhuis was gebracht, is aangehouden.

De politie heeft de plek van de schietpartij afgezet en doet onderzoek.