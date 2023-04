Douane vindt 656 kilo cocaïne tussen bananen in haven Vlissingen

De douane heeft 656 kilo cocaïne gevonden tijdens een controle in de haven van Vlissingen. De drugs, met een straatwaarde van zo'n 50 miljoen euro, waren verstopt in een lading bananen uit Ecuador.

De lading was onderweg naar een bedrijf in Duitsland. Volgens het Openbaar Ministerie heeft dat bedrijf vermoedelijk niks met de drugssmokkel te maken.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam heeft een onderzoek ingesteld. De cocaïne is vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane.

De douane onderschept regelmatig partijen drugs. Zo werd begin dit jaar meer dan 4700 kilo cocaïne uit onder meer Chili en Ecuador onderschept in de Rotterdamse haven. Ook die drugs waren deels verborgen tussen een lading bananen. De hoeveelheid gevonden drugs in de haven van Rotterdam nam afgelopen jaar wel af ten opzichte van het jaar daarvoor. In de haven van Antwerpen nam die juist toe.