Schotse atlete pakt auto tijdens ultramarathon en wordt gediskwalificeerd

Een Schotse ultramarathonloopster is na afloop van een race tussen Manchester en Liverpool gediskwalificeerd, omdat bleek dat zij een deel van de route per auto had afgelegd.

De 47-jarige Joasia Zakrzewski is een bekende naam in de wereld van de ultramarathons, hardloopwedstrijden die gaan over een langere afstand dan de gebruikelijke 42 kilometer en 195 meter. Bij de jaarlijkse GB Ultras Manchester to Liverpool Race, over ruim 80 kilometer, eindigde ze als derde.

Maar, zo meldt de BBC, na bestudering van GPS-data door de wedstrijdleiding werd duidelijk dat er iets niet klopte. Op een deel van het parcours, van zo'n vier kilometer, bleek ze een snelheid van ruim 56 kilometer per uur te hebben genoteerd.

De wedstrijdleiding trok daaruit de conclusie dat Zakrzewski een voertuig moet hebben gebruikt en besloot haar te diskwalificeren.