Real is Chelsea ook in Londen de baas en bereikt halve finales Champions League

Real Madrid heeft Chelsea ook in de return van de kwartfinales van de Champions League verslagen. Evenals in Bernabéu werd het 2-0 voor de Koninklijke, dat doorgaat naar de halve finales.

Chelsea verloor daarmee ook de vierde wedstrijd sinds de rentree van coach Frank Lampard.

Bij de laatste vier wordt Manchester City of Bayern München de tegenstander van titelverdediger Real. Waarschijnlijk City na de 3-0 zege van de Engelsen vorige week in Manchester, morgen is de return.

Naast Real bereikte vanavond ook AC Milan de laatste vier van de Champions League. De vierde kwartfinale gaat morgen tussen Bayern München en Manchester City (0-3).

Missers Kanté en Cucurella

De winnaar van 2021 (Chelsea) en de bekerhouder (Real) troffen elkaar al voor het derde jaar op rij in de knock-outfase. Chelsea had het spannend kunnen maken, maar N'Golo Kanté en Marc Cucurella faalden van dichtbij. Kanté schoot van dichtbij naast en Thibaut Courtois redde fenomenaal op Cucurella.