Milan schakelt Napoli uit in Champions League en kan stadgenoot Inter treffen

In de halve finales wacht voor Milan mogelijk aartsrivaal en stadgenoot Internazionale, dat met 2-0 voorstaat tegen Benfica en morgen in actie komt.

AC Milan heeft voor het eerst sinds 2007 de halve finales van de Champions League gehaald na een 1-1 gelijkspel bij Napoli. Dat was genoeg voor Milan, omdat het vorige week de thuiswedstrijd met 1-0 had gewonnen .

Grote vraag vooraf bij Napoli was of de Nigeriaanse topscorer Victor Osimhen kon starten. De spits ontbrak door een spierblessure in de heenwedstrijd in Milaan. Afgelopen zaterdag maakte hij een kwartier voor tijd zijn rentree tegen Hellas Verona in de competitie, toen scoorde Napoli niet (0-0).

De fans in Napels haalden opgelucht adem vanavond, want de 24-jarige Nigeriaan was fit genoeg om te beginnen.

Napoli sterker, Milan mist strafschop

Het begin in het Stadio Diego Armando Maradona was voor Napoli, dat vol op de aanval speelde op zoek naar de gelijkmaker over twee wedstrijden. Verder dan geblokte schoten of schoten die naast gingen, kwam de thuisploeg niet.

In de 21ste minuut maakte Mário Rui een overtreding op Milan-aanvaller Rafael Leão. De ene Portugees op de andere. De bal ging op de stip en Olivier Giroud, topscorer aller tijden van het Franse nationale elftal, mocht aanleggen voor het buitenkansje. Tot vreugde van het thuispubliek redde Alex Meret de inzet.

Even later kreeg Giroud de kans om zijn fout goed te maken. Na een schijnbeweging kon hij vrij schieten vanaf zo'n twaalf meter, maar zijn lage inzet werd andermaal gered door Meret.