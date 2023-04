Fox News schikt in lasterzaak: zender betaalt ruim 780 miljoen dollar

De zaak zou gisteren al beginnen, maar de rechtbank had volgens bronnen een dag uitstel gegeven om te zien of er een schikking getroffen kon worden. De twee partijen kwamen toen niet tot een overeenkomst.

Dominion had 1,5 miljard dollar geëist van Fox News omdat de nieuwszender bleef beweren dat er gefraudeerd was bij de presidentsverkiezingen in 2020 en dat de stemcomputers van Dominion onderdeel waren van een complot.

De schikking bestaat uit een betaling van 787,5 miljoen dollar door Fox, melden de advocaten van Dominion aan The New York Times . Dat is omgerekend 711 miljoen euro. "De waarheid doet ertoe", zegt Dominion-advocaat Justin Nelson tegen de krant. "Leugens hebben gevolgen."

De Amerikaanse zender Fox News en stemcomputerfabrikant Dominion zijn op het laatste moment tot een schikking gekomen in de lasterzaak die Dominion had aangespannen. Dat heeft de rechter bekendgemaakt. Het komt daardoor toch niet tot een rechtszaak.

"We hebben goede hoop dat onze beslissing om dit geschil met Dominion minnelijk op te lossen, in plaats van de bitterheid van een proces dat verdeeldheid zaait, het land in staat stelt om deze problemen achter zich te laten."

Fox zegt in een verklaring tevreden te zijn met de schikking. "We erkennen de uitspraken van de rechtbank waarin wordt vastgesteld dat bepaalde beweringen over Dominion onjuist zijn. Deze schikking weerspiegelt de voortdurende toewijding van Fox aan de hoogste journalistieke normen", aldus de zender.

VS-correspondent Marieke de Vries:

"Door de schikking moet Fox diep in de buidel tasten en toegeven dat er onwaarheden zijn verteld. Maar hiermee is ze wel een gênant proces bespaard gebleven waarin prominenten als Rupert Murdoch in getuigenbankjes hadden moeten zitten.

In feite winnen zowel Dominion als Fox News met de schikking. Dominion had de rechtszaak verder kunnen laten komen, maar als Fox in de rechtszaal had moeten biechten was de zender mogelijk minder geneigd om te schikken.

Het overeengekomen bedrag dat Fox nu betaalt zou tien keer de totale waarde van Dominion zijn. Tegelijkertijd is het bedrag fiks voor Fox, maar de zender heeft wel genoeg geld op de bankrekening om niet in de problemen te komen. Zelfs als het de geëiste 1,5 miljard dollar had moeten betalen.

Daarbij loopt het publiek van Fox ook niet weg. De kijkers geloven in Fox én Trump en zien dit proces meer als een heksenjacht. Ook adverteerders blijven Fox trouw.

Waar op gehoopt was, was dat er in het proces piketpaaltjes geslagen zouden worden over hoe ver extreemrechtse media kunnen gaan in hun berichtgeving. Omdat er nu geen gerechtelijke uitspraak is gekomen, is er ook geen precedent geschapen."