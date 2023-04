Gedetineerde mishandelt begeleider en ontsnapt tijdens verlof

Een gedetineerde uit de justitiële jeugdinrichting Lelystad (JJI) is vorige maand ontsnapt, nadat hij met behulp van vier anderen zijn begeleider in elkaar sloeg. De jeugddelinquent is nog altijd voortvluchtig.

Het zou volgens De Telegraaf gaan om een 24-jarige man die is veroordeeld voor meerdere, ernstige geweldsincidenten. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil dat niet bevestigen en ook de JJI geeft geen commentaar.

Het incident vond op 23 maart plaats tijdens een verlof. Op het moment dat de dader met zijn begeleider in de auto stapte om terug te keren naar de JJI, begon hij op hem in te slaan. Ook doken er vier andere mannen op die de wagen omsingelden, waardoor de begeleider geen kant op kon.

De begeleider wist de auto toch te ontvluchten, maar werd daarna door de groep in elkaar geslagen en ernstig bedreigd. De mishandeling werd ook gefilmd door een lid van de groep. Omstanders belden de politie, maar de gedetineerde wist in alle tumult te ontkomen.

FastNL

Een medewerkster van de jeugdinrichting heeft het incident aan de krant gemeld, omdat de instelling het voorval zelf niet naar buiten wilde brengen. Het zou volgens haar gevoelig liggen vanwege eerdere incidenten in de jeugdgevangenis.

"Tot onze verbazing is het incident niet eerder naar buiten gebracht. Het personeel vindt dat jammer, omdat er veel goed gaat, maar ook steeds meer misgaat in de kliniek. Het is belangrijk dat deze incidenten bekend worden", zegt de medewerkster.

Het speciale team FastNL is ingeschakeld om de man op te sporen. Op 7 maart ontsnapte ook al een gedetineerde tijdens zijn verlof uit de kliniek. Twee dagen later werd hij door FastNL opgespoord.