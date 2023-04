21 doden bij brand in ziekenhuis Peking

Bij een brand in een ziekenhuis in de Chinese hoofdstad Peking zijn ten minste 21 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP op basis van Chinese staatsmedia. De brand is inmiddels geblust.

De brand brak uit rond 13.00 uur lokale tijd. Op sociale media circuleert een video waarin te zien is dat mensen uit het gebouw ontsnappen via aan elkaar geknoopte lakens. Anderen proberen naar beneden te klimmen via uitstekende airco's aan de buitenkant van het gebouw.

Volgens Chinese media zijn 71 patiënten uit het gebouw gered. Het is niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt.

Hoe de brand ontstaan is, moet nog onderzocht worden. Het is de dodelijkste brand in Peking sinds 2017. Toen overleden 19 mensen bij een brand in een wooncomplex.