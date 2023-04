Drie mensen in levensgevaar na steekpartij in sportschool Duisburg

In de Duitse stad Duisburg zijn zeker vier mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een fitnessstudio. Drie van hen zijn in levensgevaar, meldt de politie.

De dader is op de vlucht. De politie is een klopjacht begonnen met meer dan honderd agenten.

De steekpartij was rond 17.40 uur in het centrum van Duisburg. De politie spreekt op Twitter van één dader. Eerder was er sprake van een mogelijke tweede dader, maar dat bericht is ingetrokken.

De omgeving van de sportschool is door zwaar bewapende agenten afgesloten: