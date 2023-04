Wapenstilstand Sudan geschonden: zwaar geweervuur te horen in hoofdstad

In delen van de Sudanese hoofdstad Khartoem wordt nog steeds gevochten, ondanks een staakt-het-vuren dat om 18.00 uur zou ingaan. Met name rond het legerhoofdkwartier, dat in het stadscentrum ligt en omringd wordt door woonwijken, gaan de gevechten door.

Op live-beelden van Arabische nieuwszenders is op de achtergrond zwaar geweervuur te horen. Inwoners van Khartoem melden aan persbureau Reuters dat er nog altijd geschoten wordt. Een enkele inwoner meldt dat er een luchtaanval zou zijn uitgevoerd op Omdurman, de zusterstad van Khartoem aan de overkant van de rivier de Nijl.

Eerder vandaag had een hoge generaal van het Sudanese leger gezegd dat er was ingestemd met een wapenstilstand in het land. RSF-leider Hemedti twitterde vanochtend dat hij akkoord was met een staakt-het-vuren van een etmaal, "zodat burgers veilig weg kunnen en de gewonden geëvacueerd kunnen worden".

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei vandaag dat hij zowel de leider van het Sudanese leger als de paramilitaire leider van de RSF had gebeld om een staakt-het-vuren van 24 uur af te dwingen, "om ervoor te zorgen dat de Sudanezen veilig herenigd kunnen worden met families" en om hen hulp te bieden.

De gevechten leken af te nemen toen de begintijd van de wapenstilstand naderde, maar na 18.00 uur klonk opnieuw zwaar geweervuur in de hoofdstad. Een verslaggever van Reuters in Khartoem zei dat hij tanks hoorde vuren. Door wie er geschoten werd, is onduidelijk. De RSF beschuldigt het leger ervan het staakt-het-vuren binnen 15 minuten na de start te hebben geschonden.

Lichamen in de straten

Sudan is sinds zaterdag het toneel van zware gevechten tussen het leger en RSF-troepen. Bij het geweld zijn volgens de Verenigde Naties al zeker 185 doden gevallen en meer dan 1800 mensen gewond geraakt.

Het daadwerkelijke dodental ligt waarschijnlijk een stuk hoger. In de straten van Khartoem liggen nog veel lichamen die niet geborgen kunnen worden vanwege de gevechten.