Streamingdiensten verwijderen nepnummer Drake en The Weeknd

Een nieuw nummer waarin de stemmen van rapper Drake en zanger The Weeknd te horen zijn is verwijderd van muziekstreamingdiensten. Beide Canadese artiesten zijn namelijk helemaal niet betrokken bij het nummer: het is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Volgens platenmaatschappij Universal Music Group is het een schending van het auteursrecht.

Het nummer Heart on my sleeve verscheen vrijdag op sociale media en ging al snel viral. Op Tiktok had het in een paar dagen tijd ruim 8 miljoen views en op YouTube zijn verschillende varianten van het nummer al honderdduizenden keren bekeken.

Het nummer werd geplaatst door iemand die zich @Ghostwriter noemt op TikTok. Hij deed dit niet omdat hij groot fan is van de artiesten, maar uit ontevredenheid over zijn salaris als tekstschrijver in de muziekindustrie. "Ik was jarenlang ghostwriter en kreeg bijna niet betaald, terwijl grote labels winst maakten", schrijft hij onder een van zijn berichten op TikTok. "De toekomst is hier."

Inmiddels heeft platenmaatschappij Universal Music Group, die zowel Drake als The Weeknd vertegenwoordigt, ervoor gezorgd dat het nummer van streamingdiensten als Spotify, Apple Music en Deezer is verwijderd. Op Spotify was het op dat moment al ruim 600.000 keer beluisterd. De originele video is ook verwijderd van TikTok en YouTube.

Selena Gomez

Het nummer gaat over onder anderen Selena Gomez, met wie The Weeknd een relatie heeft gehad. Volgens radio-dj bij FunX Fernando Halman is dat al reden om te twijfelen aan de echtheid. "Het is inhoudelijk controversieel. Je hoort The Weekend zingen dat zijn ex, Selena Gomez, is vreemdgegaan. En sowieso zie ik een samenwerking tussen Drake en The Weeknd niet zo snel gebeuren. Het botert niet zo tussen die twee."

Wat betreft het geluid, is het volgens Halman minder duidelijk dat het om een nepnummer gaat. "Het is heel goed gedaan. Alleen als je heel goed luistert, hoor je intonaties van Drake die je normaal niet zou verwachten op zo'n track. Maar de gemiddelde persoon hoort gewoon Drake."

Gevaar voor creativiteit

De radio-dj ziet aan de ene kant de grap wel in van het nabootsen van stemmen via kunstmatige intelligentie (AI), maar waarschuwt ook voor de schaduwzijde. "Artiesten die bezig zijn met het maken van muziek, met creatieve expressie, komen in gevaar. Het wordt vervelend op het moment dat je over de rug van een ander geld wilt verdienen. Ik ben al jaren de stem van NPO Zapp. Stel je voor dat Zapp zegt: we hebben een AI-versie van jou. We drukken een keer op de knop en doen alle voice-overs. Dat kan lastig zijn voor mensen die leven van hun stem."

Hoe goed de stemmen ook lijken, volgens Halman kan AI nooit échte muziek vervangen. "De creatieve expressie van een mens kun je nooit nabootsen. Dat is een gevoel, een emotie. Dat is het magische van creativiteit. Ideeën die zomaar ontstaan kun je niet programmeren."