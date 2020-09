Vanavond weer persconferentie • Hoge boetes voor Britse quarantaine-sjoemelaars

Ondernemers in de industrie waren in september voor de vijfde maand op rij minder negatief. Ze waren positiever over onder meer hun orderportefeuille. Wel waren ze somberder over de verwachte bedrijvigheid, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het producentenvertrouwen ging van min 5,4 in augustus naar min 4,8 in september. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,4.

Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april dit jaar de laagste waarde op min 28,7.