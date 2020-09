Rutte: thuiswerken weer de norm, horeca om 22.00 uur dicht en alle sport zonder publiek

De eerste effecten van dit pakket worden verwacht na ongeveer tien dagen tot twee weken. "Als het niet werkt, kan het niet anders dan dat we naar nog strengere maatregelen gaan. Dan gaat het om het helemaal sluiten van de horeca en de cultuursector. Dan gaan we weer in een intelligente lockdown"

Over de mondkapjes zegt Rutte: "We zitten nu in de situatie dat we alles moeten proberen. Wij denken dat dit een goede aanvulling is."