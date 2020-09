Reisadvies België aangescherpt • Afschaling dreigt voor reguliere zorg

Burgemeester Weterings van Tilburg heeft zijn excuses aangeboden voor het voetbalfeest van afgelopen donderdag in zijn stad, waarbij de coronamaatregelen massaal werden overtreden. Hij zei in de gemeenteraad dat er een verkeerde afweging is gemaakt: de handhaving van de openbare orde woog daarbij zwaarder dan het belang van de coronavoorschriften.

Weterings zei in te zien dat zorgpersoneel en kwetsbare Tilburgers zich in de steek gelaten voelden toen ze de beelden van de honderden hossende en joelende voetbalsupporters zagen. Enkele partijen in de gemeenteraad hadden het debat aangevraagd om Weterings aan de tand te voelen over de gang van zaken. De burgemeester had toestemming gegeven voor het feest.