OMT adviseert kabinet • Hoge boetes voor Britse quarantaine-sjoemelaars

Het Outbreak Management Team komt vandaag naar verwachting met een advies over mogelijke aanvullende coronamaatregelen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In die steden is het aantal coronabesmettingen sterk gestegen. Amsterdam is koploper als het gaat om het aantal nieuwe besmettingen; gisteren waren het er daar 464.

Premier Rutte zei vrijdag dat het kabinet met de burgemeesters van de drie steden overlegt over extra maatregelen. Het kabinet heeft het OMT om advies gevraagd.

Vanavond overleggen ook de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's met elkaar. Na afloop horen we van de Nijmeegse burgemeester Bruls, die het overleg leidt, of er wat hen betreft nieuwe maatregelen moeten komen.