'Drastischer ingrijpen is nodig' • OM behandelt honderden corona-strafzaken

De strengere coronamaatregelen in nog eens acht veiligheidsregio's in vier provincies vergroten de financiële schade in de watersport- en recreatiesector. Veel toeristen blijven weg en het aantal buitenlandse gasten daalt 70 tot 90 procent. Dat zegt Hiswa-Recron, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie.

Er is sprake van massale annuleringen en terugval van boekingen. "De schade is fors", zegt Hiswa-Recron-directeur Dijks. "De terugloop van boekingen en de annuleringsschade loopt tot en met november op naar 60 miljoen euro in de zeven provincies die nu worden geraakt. Als er eind oktober geen versoepeling komt, kan de kerstvakantie op vakantieparken als verloren worden beschouwd. Dan spreken we van ruim 70 miljoen schade in totaal", zegt Dijks.