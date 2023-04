Urn met menselijke resten gevonden in moestuin Amerongen

In een moestuin in Amerongen is een urn gevonden met menselijke resten uit de vroege middeleeuwen. De moestuin blijkt deel uit te maken van een tot nu onontdekt grafveld, schrijft RTV Utrecht.

Het gaat om een urn uit de vijfde tot zevende eeuw na Christus. Een periode waarover volgens de gemeentelijk archeoloog van de Utrechtse Heuvelrug, Peter Weterings, nog niet veel bekend is. "We wisten dat er in Amerongen een grafveld zou liggen uit die periode, maar niet precies waar."

'Menselijke botjes'

Een inwoner van Amerongen kwam de urn per toeval tegen tijdens het spitten. Ze meldde haar vondst bij de gemeente, waarna Weterings naar de vindplek kwam. Later bleek dat er menselijke resten in de pot zaten. "Het waren verbrande, menselijke botjes."

Tijdens zijn onderzoek stuitte de archeoloog in dezelfde moestuin op een tweede pot. Wat daarin zit, is niet bekend. Dat wordt nog onderzocht door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.