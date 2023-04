Arrestatie Tunesische oppositieleider past in plaatje: 'Was duidelijk doelwit'

In Tunesië neemt de onrust met de dag toe. In het land, dat in een diepe economische en politieke crisis verkeert, werd gisteren oppositieleider en voormalig parlementsvoorzitter Rached Ghannouchi opgepakt. Hij geldt als een van de voornaamste kritische stemmen tegen het autocratische regime van president Saied.

Sinds Saied in 2019 met een ruime meerderheid werd verkozen, heeft hij de macht verder naar zich toegetrokken. Zo ontbond hij twee jaar later het parlement en ontsloeg hij premier Mechichi. Sindsdien regeert hij per decreet.

Ghannouchi's partij, het moslimdemocratische Ennahda, was op dat moment de grootste partij in het parlement. Toch was de 81-jarige politicus de laatste tijd niet meer zo populair. Ennahda zat jarenlang in de regering en veel Tunesiërs verwijten partijleider Ghannouchi de economische vrije val die het land de afgelopen jaren heeft gemaakt.

"De gemiddelde Tunesiër is blij met deze arrestatie. Ghannouchi is misschien wel de meest gehate man in het land", zegt Faïrouz Ben Salah, journalist in Tunesië.

Daarbij speelt mee dat een deel van de Tunesiërs voortdurend argwaan heeft gekoesterd tegen Ennahda, omdat de ideologie is gebaseerd op de meer radicale Moslimbroederschap. De partij kwam na de revolutie van 2011 aan de macht omdat ze als ondergrondse partij onder dictator Ben Ali een stevige achterban had verzameld. Een stem op Ennahda werd gezien als een stem tegen het oude regime. Maar het wantrouwen bleef al die tijd sluimeren.

Vervolging

De arrestatie van Ghannouchi komt nadat hij in de Tunesische media zou hebben gezegd dat er een burgeroorlog dreigt als de politieke islam uitgeroeid wordt. "Hij is het afgelopen jaar al verschillende keren verhoord. Deze arrestatie zat er een beetje aan te komen, hij was duidelijk doelwit", zegt Ben Salah.

Ghannouchi is niet de eerste tegenstander van het regime die opgepakt wordt. Begin dit jaar arresteerden de autoriteiten in het Noord-Afrikaanse land meer dan twintig critici, onder wie prominente politici, voormalige ministers en zakenlieden. Ook werd de eigenaar van de populaire radiozender Mosaïque FM opgepakt.

Nieuwsuur maakte onderstaande video over de onder druk staande democratie in het land. Tot grote zorgen van de EU, want het Afrikaanse land is het belangrijkste vertrekpunt van migranten richting Europa: