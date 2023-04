Niet meer bewust overgeven: YouTube scherpt beleid over eetstoornisvideo's aan

In het nieuwe beleid krijgen sommige video's ook een leeftijdsrestrictie. Zo zegt YouTube dat een video waarin iemand spreekt over herstel na een eetstoornis mogelijk niet toegankelijk is voor kijkers onder de 18 jaar. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als in de video gedetailleerde voorbeelden worden genoemd van ongewenst eetgedrag.

Het platform had al regels voor video's over eetstoornissen. Zo waren video's met een beschrijving waarin eetstoornissen werden verheerlijkt al niet toegestaan. Ook video's waarin het eten van voorwerpen die geen voeding zijn werd aangemoedigd, waren al verboden.

Videoplatform YouTube gaat het beleid rondom het tonen van video's over eetstoornissen verder aanscherpen . Video's over eetstoornissen die kunnen leiden tot kopieergedrag, worden voortaan verwijderd. Zo gaat het platform onder meer video's weghalen waarin mensen te zien zijn die bewust overgeven na het eten of expres zeer weinig calorieën innemen.

Buiske Boone van WEET, de patiëntenvereniging voor eetstoornissen, moedigt de wijzigingen van YouTube aan. "Iedereen die gevoelig is voor een eetstoornis kan door bepaalde filmpjes getriggerd worden. Het is dus heel goed dat gekeken wordt om sommige van die triggers weg te halen."

YouTube gaat in onder meer de VS, Frankrijk en Duitsland bij filmpjes over eetstoornissen ook een blokje met relevante links en contactgegevens plaatsen waar mensen hulp kunnen zoeken. Nederland behoort nu nog niet tot die landen, maar het platform zegt in de toekomst deze functie ook in andere landen te willen inzetten.

Hoeveel mensen in Nederland een eetstoornis hebben is lastig vast te stellen. Landelijke cijfers ontbreken. De eetstoornissen die het meest voorkomen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis.

Boone: "Het is moeilijk in te schatten, omdat er ook mensen zijn die niet weten dat ze een eetstoornis hebben. En er is ook een grote groep die een eetbuistoornis heeft. Die schamen zich en komen er vaak niet voor uit."

Mukbang

Over de zogenoemde Mukbang-video's rept YouTube niet in hun persbericht. In dit soort populaire video's zijn mensen te zien die vaak een enorme maaltijd eten. En ook de populaire filmpjes waarin mensen binnen 24 uur 10.000 calorieën binnen proberen te krijgen worden niet genoemd.

Ook die video's zouden wat Boone betreft moeten worden aangepakt. "Die kun je makkelijk onderscheppen en eraf gooien."

Toch benadrukt Boone vooral het positieve van de beslissing van YouTube. "We zijn bij dit soort dingen blij dat ze meedenken." Ze hoopt dat ook andere platforms zoals TikTok strenger gaan kijken naar video's over eetstoornissen. Zo zouden ook makers van video's wat haar betreft vaker moeten verwijzen naar hulplijnen of websites waar zij terechtkunnen met een eetstoornis.

Tegelijkertijd benadrukt Boone dat triggers voor mensen met een eetstoornis lang niet alleen in online-video's of op sociale media te vinden zijn. "Op verschillende plekken waar ik werk heb je bijvoorbeeld trappen. Daar staat een sticker op met de tekst: 'Traplopen is gezond, je verbrandt er 10 calorieën per minuut mee'. Ik snap dat je mensen wil motiveren om gezond te zijn, maar door ook het aantal calorieën te noemen, kan dat juist als een trigger werken voor bijvoorbeeld iemand met anorexia."