Rechter zet streep door downloadverbod TikTok in Amerikaanse stores

De populaire app TikTok blijft voorlopig gewoon te downloaden in Amerika. Apple en Google hoeven de app van de rechter niet uit hun Amerikaanse stores te halen, iets wat president Trump per vandaag wilde.

TikTok betoogde zondag bij een rechter in Washington dat een downloadverbod onwettig is. Ook stelde TikToks advocaat dat zo'n verbod enorme en onnodige schade zou toebrengen aan het bedrijf.

De rechter ging daar in mee. Tegelijkertijd wees de rechter een verzoek van TikTok af om een streep te zetten door een algemeen verbod op de app vanaf 12 november.

Strijd om TikTok

Over de toekomst van TikTok in de VS woedt al maanden een felle strijd. De app is van Chinese makelij en wordt door Trump gezien als een veiligheidsrisico. Hij vreest dat gegevens van Amerikaanse gebruikers worden gedeeld met de Chinese overheid. TikTok spreekt dat tegen.

Trump eist dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok worden ondergebracht bij een Amerikaans bedrijf. Moederbedrijf ByteDance heeft al een deal daarover gesloten met softwaregigant Oracle en supermarktketen Walmart. Die moet nog worden goedgekeurd door autoriteiten in de VS en China.

De app is de eerste van Chinese makelij met groot succes in het westen. Zowel in Amerika als in Europa heeft TikTok zo'n 100 miljoen gebruikers. Het downloadverbod zou alleen hebben gegolden voor de VS.