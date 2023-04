Lasterzaak tegen Fox News begint na dag uitstel: deelde zender moedwillig leugens?

De rechtszaak over de vraag of de Amerikaanse zender Fox News een lastercampagne voerde tegen stemcomputerfabrikant Dominion is begonnen. Dominion eist anderhalf miljard dollar omdat Fox News bleef beweren dat er gefraudeerd was bij de presidentsverkiezingen in 2020 en dat de stemcomputers van Dominion onderdeel waren van een complot.

Dominion stelt dat ze bij Fox News wel degelijk wisten dat er niets mis was met die stemmachines. De nieuwszender beroept zich op de persvrijheid. Oud-president Trump beweerde immers dat er bij de verkiezingen van 2020 was gefraudeerd, volgens de zender een nieuwswaardig feit.

Het proces begon vandaag met een overleg tussen de rechter en advocaten van Fox en Dominion. Als de selectie van de twaalf juryleden vandaag is afgerond, is het tijd voor de openingsverklaringen van de advocaten.

De zaak zou gisteren al beginnen, maar de rechtbank had volgens bronnen een dag uitstel verleend om te zien of er een schikking getroffen kon worden. De rechter heeft zelf geen verklaring gegeven over de vertraging.

Roekeloze minachting

Fox News-gezichten zoals Tucker Carlson en Sean Hannity zullen, net als eigenaar van het bedrijf Rupert Murdoch, naar verwachting getuigen tijdens het proces van ongeveer zes weken. Het is onduidelijk of er vandaag getuigen zullen worden opgeroepen.

Een belangrijke vraag voor de jury is of Fox News handelde met "kwade opzet". Dat wil zeggen dat de zender willens en wetens iets onwaars uitzond of handelde met "roekeloze minachting" voor de waarheid.

