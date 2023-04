Herstel spoor bij Voorschoten vordert, donderdag weer treinen

Het herstel van het spoor bij Voorschoten, na het ongeluk van twee weken geleden, gaat wat sneller dan gedacht. ProRail laat weten dat er donderdag in de vroege ochtend weer treinen kunnen rijden tussen Leiden en Den Haag. Eerder werd gezegd dat er pas vrijdag weer treinverkeer mogelijk zou zijn.

Kort na het ongeluk werd gedacht dat er vanaf vandaag alweer treinen zouden rijden, maar dat bleek te optimistisch. Eind vorige week werd daarom gezegd dat het herstel tot vrijdag zou duren. Dat is nu dus met een dag ingekort.

Bouwkraan op spoor

Bij het ongeluk reden een goederentrein en een passagierstrein op een bouwkraan die daar in verband met werkzaamheden op het spoor stond. De machinist van de kraan van bouwbedrijf BAM kwam om het leven. Tientallen mensen raakten gewond.

Uit een eerste onderzoek van ProRail bleek dat de kraan te vroeg over het spoor was gereden. Er was gevraagd of het treinverkeer kon worden stilgelegd, maar voordat dit was gebeurd, stak de kraan al over.

De ravage op het spoor was groot. Twee delen van de passagierstrein lagen in het weiland naast het spoor. De NS zette de afgelopen tijd bussen in op het gestremde traject.