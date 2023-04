Onderzoek bestorming Brasilia in volle gang, weer invallen en arrestaties

De Braziliaanse politie heeft meerdere invallen gedaan en minstens dertien arrestaties verricht in het onderzoek naar de bestorming van overheidsgebouwen in Brasilia begin januari. In totaal hebben de Braziliaanse autoriteiten 16 arrestatiebevelen uitgevaardigd en 22 huiszoekingen gedaan. Onder de arrestanten bevinden zich een kolonel van de luchtmacht en regionale en lokale politici van de partij van oud-president Bolsonaro. Aanhangers van de oud-president bestormden op 8 januari van dit jaar het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis in de hoofdstad van Brazilië. De overheidsgebouwen op het Plein van de Drie Machten werden flink beschadigd. President Lula da Silva sprak naderhand van een barbaarse daad en noemde de bestormers fascisten en fanatici, opgehitst door Bolsonaro. In deze video legt NOS op 3 uit hoe Brazilië zo verdeeld is geraakt en wat er in aanloop naar de bestorming gebeurde:

