Oranje-international Van der Gragt zet na WK punt achter voetballoopbaan

Stefanie van der Gragt zet na het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland van komende zomer een punt achter haar loopbaan. De dertigjarige verdedigster, die afgelopen zomer voor twee jaar tekende bij Internazionale maar dat contract niet zal uitdienen, speelde begin april tegen Duitsland haar honderdste interland.

Het hoogtepunt in de carrière van Van der Gragt, die met tevredenheid terugkijkt - "Alles meegemaakt wat ik wilde meemaken als profvoetballer" - was het winnen van het EK in 2017. Ook haalde ze in 2019 met Oranje, waarvoor ze twaalf doelpunten maakte, de finale van het WK.