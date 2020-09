Harde klap voor toeristensector: geen 21 maar 7 miljoen buitenlanders

Nederland verwacht dit jaar ruim 70 procent minder buitenlandse bezoekers te ontvangen dan in 2019. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen blijft hun aantal dit jaar steken op 7 miljoen. Begin dit jaar ging het NBTC nog uit van de komst van ruim 21 miljoen internationale toeristen. Dat zou een recordaantal zijn geweest.

De verwachtingen voor dit jaar waren hooggespannen door grote evenementen als de Formule 1-race in Zandvoort, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en het EK voetbal, dat deels in Amsterdam zou worden afgewerkt. Door de coronapandemie gingen al die evenementen dit jaar niet door.

De sombere jaarcijfers komen aan het begin van de derde Nationale Toerisme Top vandaag. Volgens NBTC-directeur Jos Vranken zijn de cijfers vergelijkbaar met die van de jaren 90. Hij verwacht pas in 2024 herstel van de Nederlandse toeristensector.

Minder vakantieplannen

Behalve dat er veel minder buitenlandse toeristen kwamen, gaan ook Nederlanders zelf minder op vakantie in eigen land, zegt het NBTC. In vergelijking met 2019 zag ruim een derde af van een binnenlandse bestemming.

Ook de komende tijd belooft weinig goeds voor de sector. Uit de vierde meting van de Vakantiemonitor van het NBTC en de Royal Schiphol Group blijkt dat met name Nederlanders, maar ook Belgen, ook voor de rest van dit jaar minder vakantieplannen hebben.

In diezelfde meting zegt ook meer dan de helft van de ondervraagden volgend jaar minder vaak van plan te zijn om op vakantie te gaan. Het NBTC pleit daarom voor gerichte investeringen om de sector duurzaam te herstellen.