Journalist Gershkovich blijft in Russische cel, ook nieuwe zaak tegen Navalny

De Amerikaan, die vastzit in de beruchte Lefortovo-gevangenis in Moskou, stond in de rechtbank in een glazen kooi.

Gershkovich (31) werd eind maart opgepakt in Jekaterinenburg, waar hij op reportage was voor zijn krant The Wall Street Journal. Rusland verdenkt hem van spionage. De journalist, zijn familie, de krant en de Amerikaanse regering verwerpen die beschuldiging. Ze spreken van een politiek gemotiveerd proces.

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich blijft voorlopig vastzitten in Rusland. Een rechtbank in Moskou heeft zijn verzoek om zijn voorlopige hechtenis op te heffen afgewezen. Gershkovich blijft nu in ieder geval tot 29 mei in voorarrest.

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich verscheen sinds zijn aanhouding voor het eerst in het openbaar in een rechtbank in Moskou. - NOS

Vandaag is ook bekend geworden dat de Russische autoriteiten een nieuwe zaak beginnen tegen oppositieleider Aleksej Navalny. Aanleiding is een incident rond een medegevangene die in Navalny's afwezigheid in zijn cel was gezet. Die man stonk volgens Navalny's advocaten zo erg, dat Navalny weigerde terug zijn cel in te gaan.

Na een woordenwisseling werd hij door agenten zijn cel in gesleurd en moest hij zelf de medegevangene eruit werken. Daarop kreeg hij te horen dat hij wordt vervolgd voor het verstoren van de gevangenisorde, zegt Navalny's woordvoerder op Twitter.

Navalny is eerder veroordeeld tot 11,5 jaar cel voor fraude en minachting van de rechtbank. Hij zit vast in een strafkamp ten oosten van Moskou. Internationaal is die veroordeling scherp veroordeeld. Recent werd opnieuw duidelijk dat het slecht gaat met zijn gezondheid.