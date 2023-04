Asielzoeker wil meer werken en vecht besluit UWV succesvol aan

Verder voerden Elvis en Van Panhuis aan dat er voor Oekraïners die naar Nederland vluchten wel een uitzondering wordt gemaakt. Zo'n onderscheid is in strijd met de Nederlands wet die gelijke behandeling verplicht.

De rechtbank volgt in de uitspraak de twee eisers. Volgens de huidige wetgeving mogen asielzoekers meer dan de helft van het jaar helemaal niet werken. Dat is in tegenspraak met Europese wetgeving, die voorschrijft dat asielzoekers toegang tot de arbeidsmarkt moeten hebben. Volgens de Europese Unie maakt dat integratie juist makkelijker en leidt het ertoe dat asielzoekers zelfvoorzienender worden.

Van Panhuis voerde aan dat in de Werkloosheidswet staat dat iemand die niet in Nederland woont, sowieso geen recht heeft op een WW-uitkering.

Het UWV wilde Elvis' werkgever geen nieuwe werkvergunning verlenen. In de rechtbank beriep de uitkeringsinstantie zich op de zogenoemde Wet arbeid vreemdelingen. Die bepaalt onder meer dat asielzoekers niet meer dan 24 van de 52 weken per jaar mogen werken.

De procedure werd eind maart aangespannen door asielzoeker Elvis, die niet met zijn achternaam genoemd wil worden. Hij vluchtte in 2020 uit Nigeria met zijn vriendin, werd opgevangen in het asielzoekerscentrum in Harderwijk en vond werk bij een slachterij in de buurt. Na het verlopen zijn contract wilde hij aan het werk blijven. Hij werd bijgestaan Maarten van Panhuis, initiatiefnemer van het maatschappelijke project RefugeeConnect. Hij helpt als werkgever asielzoekers en statushouders aan werk.

De rechtbank in Arnhem heeft een asielzoeker uit Nigeria die meer wilde werken in het gelijk gesteld. De man was naar de rechter gestapt omdat zijn werkgever van het UWV geen nieuwe werkvergunning voor hem kreeg. De rechtbank oordeelde dat het UWV niet langer een werkvergunning mag weigeren, met als reden dat de asielzoeker anders meer dan 24 weken per jaar arbeid verricht.

Europese opvangrichtlijn

In 2020 stelde de Adviesraad Migratie, een onafhankelijk orgaan, voor om de wet te wijzigen. De 24-weken-eis is volgens de raad in strijd met de opvangrichtlijn die in Europees verband is vastgesteld.

Een jaar later onderzocht de landsadvocaat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken of de 24-weken-eis inderdaad in strijd is met Europese wetgeving. De conclusie was dat geen enkele rechter zich nog had uitgesproken, maar ingeschat werd dat het Hof van Justitie van de EU zich desgevraagd kritisch zou opstellen, omdat de toegang tot de arbeidsmarkt een belangrijk recht is.