'Trump betaalt bijna geen belasting, omdat zijn bedrijven zwaar verlies lijden'

Trump noemt de publicatie van The New York Times fake news:

Toen Trump president werd, vielen de inkomsten van The Apprentice weg. Dat brengt hem in de problemen. Trump staat persoonlijk garant voor 300 miljoen dollar aan leningen die hij de komende vier jaar moet terugbetalen, schrijft The New York Times.

Met dat geld kocht hij onder meer golfresorts en hotels op. "De meeste van deze resorts zijn verliesgevend, hij verliest jaarlijks tientallen miljoenen dollars. Dat is de voornaamste reden dat hij vrijwel geen belasting betaalt, want hij verdient er niks aan", zegt Van der Horst.

Trump heeft in de jaren 90 zes keer een faillissement moeten aanvragen, zegt Van der Horst. Rond de eeuwwisseling zat hij volledig aan de grond. Hij kwam daar weer uit toen hij een tv-ster werd. Hij hield honderden miljoenen dollars over aan het spelprogramma The Apprentice, waarin de winnaar leiding mocht geven aan een van zijn bedrijven.

"Trump heeft zich in de verkiezingscampagne altijd verkocht als een succesvol zakenman die alles wat hij aanraakte in goud veranderde", zegt correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. "Nu wordt toch wel duidelijk dat hij een bijzonder slecht zakenman is."

De krant baseert zich op belastingaangiftes van Trump uit ruim twee decennia. In tien van de laatste vijftien jaar betaalde hij helemaal geen inkomstenbelasting, volgens de krant omdat hij veel meer geld verloor dan hij verdiende. "Trump had meer succes met een succesvol zakenman spelen dan met een succesvol zakenman zijn", concludeert de krant.

Donald Trump heeft in het jaar dat hij tot president werd gekozen, 2016, slechts 750 dollar aan federale inkomstenbelasting betaald. Ook in 2017 droeg hij 750 dollar aan inkomstenbelasting af, schrijft The New York Times na eigen onderzoek.

Trump zegt ook dat hij zijn belastingaangiftes best wil vrijgeven, maar dat dat niet kan omdat er bij de belastingdienst een onderzoek tegen hem loopt.

"Dit is een excuus dat we vaker hebben gehoord", zegt Van der Horst. "De belastingdienst heeft al laten weten dat niets hem tegenhoudt om zijn belastingaangiftes vrij te geven wanneer hij maar wil."

Teruggave van 72 miljoen

Uit de onthullingen in The New York Times blijkt dat de belastingdienst ook onderzoekt of Trump in het verleden ten onrechte een belastingteruggave van 72 miljoen dollar heeft gehad. "Hij loopt het risico dat hij dat bedrag met rente moet terugbetalen. Dan heb je het over een bedrag van 100 miljoen dollar. Dat geeft opnieuw aan hoe Trump financieel in de knel zit."

En dan loopt er ook nog een onderzoek naar mogelijke belastingfraude. De aanklager in New York eist de belastingaangiftes van Trump op, omdat hij de Trump-organisatie van "langdurig crimineel gedrag" verdenkt.

De president verzet zich al jaren tegen publicatie van zijn belastingaangiftes. Sinds president Nixon hebben alle andere presidentskandidaten dat wel gedaan. Trump beloofde in de campagne van 2016 om dat ook te doen, maar hij maakte die belofte niet waar, met een aantal rechtszaken tot gevolg.

De onthulling van The New York Times komt twee dagen voor het eerste tv-debat met Trumps uitdager bij de presidentsverkiezingen, de Democraat Joe Biden. The New York Times heeft voor de komende weken meer publicaties over Trumps belastingaangiftes aangekondigd.