'Trump betaalde in verkiezingsjaar 750 dollar inkomstenbelasting'

Donald Trump heeft in 2016, het jaar dat hij tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, 750 dollar aan inkomstenbelasting betaald. Ook in 2017 droeg hij 750 dollar aan inkomstenbelasting af, schrijft The New York Times na eigen onderzoek.

De krant baseert zich op belastingaangiftes van Trump uit ruim twee decennia. In tien van de laatste vijftien jaar betaalde hij helemaal geen inkomstenbelasting, volgens de krant omdat hij veel meer geld verloor dan verdiende.

Uit de gegevens komt naar voren dat veel van Trumps bedrijven verlies lijden en dat hij de komende jaren 300 miljoen dollar aan leningen moet terugbetalen. "Trump had meer succes met een succesvol zakenman spelen dan met een succesvol zakenman zijn", schrijft de krant.

'Fake news'

Trump zelf noemt de publicatie van The New York Times fake news. In een eerste reactie zei hij wel degelijk meer belasting te hebben betaald, al noemde hij geen bedragen. Ook een advocaat van Trump zegt dat het verhaal niet klopt en dat hij juist tientallen miljoenen heeft afgedragen aan andere belastingen.

De president verzet zich al jaren tegen publicatie van zijn belastingaangiftes, ook juridisch. De meeste eerdere presidenten hebben hun belastinggegevens wel openbaar gemaakt. Trump beloofde in de campagne van 2016 om dat ook te doen, maar maakte die belofte niet waar, met een aantal rechtszaken tot gevolg. Die lopen nog steeds. Bij een persmoment in het Witte Huis zei Trump nu opnieuw dat de aangiftes openbaar worden, maar hij wilde niet zeggen wanneer.

De onthulling van The New York Times komt twee dagen voor het eerste tv-debat met Trumps uitdager bij de presidentsverkiezingen, de Democraat Joe Biden. De krant heeft voor de komende weken meer publicaties over Trumps belastingaangiftes aangekondigd.