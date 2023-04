Twee op een rij voor Geoghegan Hart in Ronde van de Alpen

Tao Geoghegan Hart van Ineos heeft dinsdagmiddag ook de tweede rit in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven.

De Brit won na 165 kilometer de sprint van de eerste groep. Van de vijf vroege vluchters leek Simon Carr de sterkste. De Engelsman gaf gas op de de voorlaatste klim en ging solo door. Zijn marge van twee minuten was niet voldoende, want Carr werd voor de slotlim van vier kilometer tegen 8,3 procent alsnog ingerekend.

Daarna volgden nog vier glooiende kilometers. Ineos bleef met de Belg Laurens De Plus het tempo hoog houden. Na een versnelling van de Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) bleven er vooraan nog negen man over.

Afgetroefd

Bij het opdraaien van de betonnen ondergrond van de schaatsbaan van Collalbo zette Geoghegan Hart aan en troefde hij Jack Haig ruim af. Maandag achterhaalde hij in de laatste honderd meter van de slotkim zijn landgenoot Hugh Carthy.

Na twee etappes voert de Britse wielrenner het algemeen klassement aan, op 22 seconden gevolgd door Carthy. Pavel Sivakov, de Franse teamgenoot van Geoghegan Hart bij Ineos, staat derde op 28 seconden.

'Geweldig gereden'

"Iedereen in de ploeg heeft geweldig gereden", zei Geoghegan Hart, die in de kopgroep de steun had van Sivakov. "Ik hoefde alleen de laatste 70 meter wat te doen."

De kopman van Ineos Grenadiers loofde ook zijn Nederlandse teamgenoot Thymen Arensman, die eerder in de etappe in de achtervolging op een kopgroep kilometerslang op kop van het peloton had gereden. "Thymen was gisteren niet super, maar het zag er nu geweldig uit wat hij deed."

De 23-jarige Arensman eindigde vorig jaar in dienst van Team DSM als derde in de Ronde van de Alpen. Hij kon maandag in de eerste etappe echter niet mee met de favorieten en finishte pas een kleine acht minuten na Geoghegan Hart.